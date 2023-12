Em uma sociedade cada vez exigente de produtos sustentáveis e com baixa emissão de carbono em seu processo produtivo, a Gerdau, empresa que tem como berço o Rio Grande do Sul, acordou há cerca de quatro anos para a necessidade de elevar as questões ambientais a um novo patamar interno. O tema deixou de ser uma questão apenas de responsabilidade social, mas passou a ser tratado como estratégico para a sustentabilidade do negócio.