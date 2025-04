Malgi perde para a Unidep e acumula duas derrotas na Liga Nacional Feminina de Futsal

A Malgi perdeu pela segunda vez na Liga Nacional Feminina de Futsal . Em partida realizada neste domingo (27), a equipe pelotense foi derrotada pela Unidep , do Paraná, por 4 a 1 , no ginásio Dorival Lavarda, em Pato Branco.

As gaúchas saíram na frente quando faltava 17 minutos para se encerrar o primeiro tempo. O gol foi marcado por Nati Moura , após jogada pelo lado esquerdo.

A equipe da casa virou a partida quando faltava 4 minutos para terminar o primeiro tempo, com Rúbia . E, logo na reposição de bola , já marcou o terceiro. Carla Alves fez o segundo dela, para ampliar a vantagem do Unidep.

No segundo tempo, o placar foi mexido apenas uma vez. Quando restavam 5 minutos para o apito final, Siqueira arriscou do setor defensivo, ao ver o gol da Malgi livre, e garantiu a vitória .

O resultado mantém as representantes do RS sem pontos. O próximo desafio pela Liga Nacional será no domingo (4), às 16h, contra o Resenhas-GO. O jogo ocorre em Pelotas.