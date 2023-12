Mesmo restando apenas duas semanas para o término do ano, fazer balanços no jornalismo é sempre precipitado. As férias chegam, mas o mundo continua girando e produzindo notícias. Há constatações, no entanto, que já podem ser feitas pelo seu ineditismo. As trágicas mudanças climáticas de 2023, em especial no RS, desafiaram a nossa forma de trabalhar, alterando rotinas, processos e discussões de pautas.