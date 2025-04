Brasil fecha Pan-Americano e Oceania de Judô com título por equipes mistas

Rafael Buzacarini, Giovani Ferreira, Bia Souza, Rafaela Silva, Shirlen Nascimento e Daniel Cargnin formaram a equipe da final. Beatriz Riscado / Divulgação/CBJ

O judô brasileiro voltou a dar mostras de sua força e conquistou, neste domingo (27), o título por equipes mistas do Campeonato Pan-Americano e Oceania, disputado no Centro de Desportos de Contacto, em Santiago, no Chile.

Após dominar a competição individual, com nove ouros, três pratas e quatro bronzes, o Brasil voltou ao tatame para conquistar sua 10ª medalha dourada.

O torneio reuniu cinco equipes mistas. No Grupo A, Cuba ficou com a vaga ao vencer o México, por 4 a 0, e o Peru, por 4 a 2. Os mexicanos ainda venceram os peruanos, por 4 a 2, e se habilitaram a disputar o bronze.

A equipe brasileira estava no Grupo B e teve como adversário único, o Chile, que foi superado por 4 a 0.

Como foram as lutas

Luana Carvalho (Umbra Vasco da Gama-RJ) abriu a disputa na categoria 70kg e venceu Marcela Alfaro com um yuko.

O segundo ponto brasileiro veio com Rafael Macedo (Sogipa-RS), que conseguiu um ippon sobre Franco Arismendi, nos 90 kg.

A terceira luta foi de Beatriz Freitas (Pinheiros-SP) na categoria +70kg. Com um ippon sobre Valentina Jiménez, ela marcou o 3 a 0 para os brasileiros.

Coube a Leonardo Gonçalves garantir a vaga para a final. O judoca da Sogipa derrubou Francisco Solis, por ippon, no peso acima de 90 kg, confirmando o favoritismo da equipe medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A formação da equipe que enfrentou o Chile. Beatriz Riscado / Divulgação/CBJ

A decisão contra Cuba

A decisão foi o clássico contra a tradicional equipe cubana. Mas o Brasil não deu chances à rival e fez 4 a 0, garantindo a conquista de mais um título.

O primeiro a lutar foi Rafael Buzacarini (Pinheiros) na categoria +90kg. Com um ippon sobre Jonathan Loynaz, ele deu início à caminhada para o ouro.

Na segunda luta, pelo peso 57kg, Shirlen Nascimento (Sesi-SP) também impôs um ippon sobre Lian Benevadis e abriu a vantagem de 2 a 0.

Duas vezes medalhista olímpico de bronze, o gaúcho Daniel Cargnin (Sogipa) fez o terceiro combate, nos 73kg, e venceu Marlon Herrera, com um waza-ari.

Assim como ocorreu na conquista do bronze olímpico, em Paris, Rafaela Silva foi a responsável por dar o ponto da vitória e do pódio. Nos 70kg, a judoca do Flamengo conseguiu dois waza-ari sobre Yilian Carvajal.

Mais três atletas foram inscritos e não precisaram subir no tatame. Bianca Reis nos 57 kg, Giovani Ferreira nos 90 kg e Beatriz Souza no peso +70 kg. O trio defende as cores do Pinheiros.