Werder Bremen empata com St Pauli e segue fora da 'zona europeia' na Bundesliga

O Werder Bremen, oitavo colocado, tropeçou em sua corrida por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, ao empatar em 0 a 0 em casa com o St Pauli (14º) neste domingo, no encerramento da 31ª rodada da Bundesliga.

A equipe do Bremen agora soma 46 pontos, um atrás do Mainz (7º) e a dois do sexto colocado Borussia Dortmund (6º), último time atualmente na zona europeia. O sétimo lugar pode garantir uma vaga na próxima Conference League, dependendo do resultado da Copa da Alemanha, mas, de qualquer forma, o Werder perdeu uma boa oportunidade de subir na tabela.