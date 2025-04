Suspeito de estuprar e tentar matar mulher em matagal é preso em Canela

A Polícia Civil de Canela prendeu um homem suspeito de ter estuprado e tentado matar uma mulher na madrugada da última quinta-feira (24) em um matagal no bairro Distrito Industrial. Ele foi detido na manhã de sábado (26), em casa.

Na quinta-feira, a vítima foi encontrada na rua , seminua e ferida , principalmente no rosto, pedindo socorro. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada para o hospital.

De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Canela, a vítima foi abordada na praça do bairro São Lucas na madrugada de quinta-feira por um homem que conduzia um veículo Fiat Palio. Ela teria aceitado uma carona.

Ainda segundo o delegado, ao entrar no carro, o suspeito passou a agredir a vítima no rosto com uma soqueira e a levou até um matagal, onde a teria estuprado.