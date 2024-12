A frase de D'Alessandro no "Sala de Redação" que merecia moldura

Ex-jogador do Inter conversou com a Rádio Gaúcha nesta sexta. Duda Fortes / Agencia RBS

D'Alessandro esteve no Sala de Redação de sexta (6) para divulgar o Lance de Craque no Jaconi, no sábado (12). O jogo beneficente já entrou no calendário gaúcho, pela insistência de um estrangeiro que não se cansa de agradecer o que o Rio Grande do Sul lhe deu.

O papo enveredou, claro, para o Inter de 2025. Lá pelas tantas, ele soltou uma frase que deveria ser emoldurada e nunca mais esquecida por ninguém no Beira-Rio:

— Jamais contrate um técnico que não olhe para a base.

Falou pensando no Inter, obviamente. Mas vale para o Grêmio também. Nossa condição geográfica, econômica e mercadológica exige relação mais umbilical e conceitual com os pratas da casa do que cariocas e paulistas.

Algo mais severo, como se fosse um mandamento das tábuas de Moisés. Tem de dar chance a eles, inclusive para separar o joio do trigo e fazer a fila andar.

Roger Machado chegou e as crias de Alvorada, antes supostamente inexistentes, começaram a aparecer. E vem mais por aí em 2025, segundo D'Alessandro, agora diretor esportivo.

Que o Grêmio siga este caminho também. Gustavinho foi vendido como reserva ao Brentford por muito dinheiro. Quanto valeria se fosse titular? Qual o projeto para recuperar Nathan Fernandes? Até quando Ronald será terceira ou quarta opção?

O próximo técnico, Renato ou não, tem de receber uma ordem do presidente Alberto Guerra: use a base.

Sem ela não há salvação para o futebol gaúcho. É só olhar o roteiro dos nossos grandes títulos.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.