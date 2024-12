Roger prepara banco de reservas com jovens na despedida do Inter do Brasileirão 2024

Roger lapida jovens diariamente no CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter tem desfalques importantes para enfrentar o Fortaleza pela última rodada do Brasileirão: Wesley, Thiago Maia, Wanderson e Alario. Desta forma, Roger promoverá mudanças no time titular e também no banco de reservas. Jovens da base devem ganhar espaço entre os relacionados e podem ganhar minutos no próximo domingo (8).

Apenas dois jogadores contratados de outras equipes têm espaço entre os suplentes na delegação: os laterais Renê e Braian Aguirre. Há possibilidade ainda de Nathan e Ivan serem convocados para compor a delegação.

Logo, os demais atletas, entre nove ou oito, podem ter passagem pelo Celeiro de Ases, como é chamada a base do Inter. Anthoni, Luis Otavio, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Ricardo Mathias costumam ser alternativas recorrentes no banco nos últimos confrontos. Agora, outros jovens devem fazer parte para o duelo da última rodada do nacional: o zagueiro Victor Gabriel e o meio-campista Yago Noal, além da possibilidade de idas de Lucca e Lucca Drummond.

Por outro lado, a provável formação colorada para o confronto não tem nenhum jogador formado no clube: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Rômulo e Bruno Tabata; Borré e Valencia.

A ideia em 2025 é intensificar durante o Gauchão a minutagem para jovens oriundos na base. Durante o Gauchão, período de pré-temporada, oportunidades devem ser concedidas para lapidar os talentos.