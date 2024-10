A derrota contra o Atlético-MG em si não é grave, em termos de tabela. Aquele ponto contra o Botafogo, somado aos três diante do Fortaleza, livraram seis do Z-4. Então esse 2 a 1, fora de casa, não aciona o modo pânico do Tricolor para o Gre-Nal. O duro é perder para um time com nove desfalques e a cabeça na Libertadores e, de certa forma, ver alguma normalidade nisso.