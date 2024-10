O problema do Inter não seria a ausência de Fernando, mas a dele associada à de Thiago Maia. Rômulo é um razoável marcador, mas a função exercida pelo ex-jogador do Manchester City vai muito além. A saída de trás é mais natural, rápida e objetiva com Fernando, assim como a confiança de inverter o lado das ações numa virada de jogo precisa. Rômulo não tem esse tipo de leitura.