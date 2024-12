A trilha heavy metal chegou ao futebol para 2025

Para 2025, haverá trocas frenéticas na casamata, numa rotação além do normal. No Rio de Janeiro, 100% de certeza de permanência no cargo, só Filipe Luís, no Flamengo. Não se descarta nem uma saída de Artur Jorge para outro mercado, após a façanha da Libertadores e, muito provavelmente, no Brasileirão. Mano Menezes deve deixar o Fluminense.