Como o ponto G do Brasileirão tende a diminuir, o jogo deste domingo (29) virou transcendental para o Inter. Com Palmeiras e Flamengo fora da briga por Libertadores, a chance de se abrirem mais vagas via pontos corridos cai bastante. Ainda tem o Botafogo e Galo, sim, mas com os quatro a probabilidade seria maior.