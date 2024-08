Foi o clássico jogo rifado. O que é rifa? É quando você compra um bilhete para ganhar algo. Como são muitos números, é mais difícil. Só com muita sorte. Obrigado a escalar time todo reserva para competir na terça-feira (20) diante do Fluminense, o Grêmio perdeu ao natural por 2 a 0 para um Bahia entrosado, 100% titular e com dinheiro árabe por trás.