Não é do histórico de Renato tirar coelhos da cartola, ainda mais quando abre vantagem. O técnico do Grêmio surpreende e monta um novo xadrez quando sofre com ausência de peças ou crise técnica. Não é o caso. Ao contrário. Ele conseguiu melhorar o time, que chegou a estar afundado no Z-4. Saiu da Copa do Brasil nos pênaltis, recuperou fôlego no Brasileirão e chega ao Maracanã precisando só do empate para ir às quartas de final da Libertadores.