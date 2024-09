Você escolhe a narrativa. Um Inter épico, bravo e guerreiro ou conservador, retrancado e sortudo? Uma mescla de ambas, eu diria. Certo é que o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, Mineirão lotado, um a menos desde os 31 do primeiro tempo, a partir de uma expulsão bisonha do desengonçado Rogel, deixa uma certeza clara: o vestiário fechou com Roger Machado — e com Paulo Paixão, pelo fôlego e força exibidos.