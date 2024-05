O Cuiabá já definiu o alvo para tentar evitar o rebaixamento neste ano. A primeira tentativa foi Álvaro Pacheco, do Vitória de Guimarães, de Portugal. Depois namorou João Pedro Souza, do Famalicão, clube português também, mas fechou com Armando Gonçalves Teixeira, o Petit, francês naturalizado português. Como se vê, o projeto era trazer um estrangeiro.