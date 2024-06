O Inter investiu para ser campeão brasileiro, mas que vire o foco rumo às copas, usando o elenco para administrar no Brasileirão — a começar pelo Cuiabá, sábado (1º). Imagine o capítulo que escreveria se fosse buscar na repescagem uma vaga nas oitavas da Sul-Americana e, nos mata-matas, já tivesse o Beira-Rio. Uma história de superação do tamanho do clube e de sua torcida.