Quando Lucas Piton, do Vasco, agarrou a bola dentro da área, juro que pensei que ele ia girar para um arremesso de três pontos. Basquete puro. Depois, quando Rodrigo Ely praticou aquele tiro de meta no pé de apoio do jogador adversário, atingindo-o por trás, achei que ele próprio tinha se lesionado, tal a violência. Tudo dentro da área. Com VAR.