Tivesse o Inter vencido no Jaconi, posso apostar que Valencia viajaria para New Jersey, nos Estados Unidos, onde o Equador joga na quinta-feira (21) e no domingo (24). Nem seria assunto, inclusive. Mas o Colorado empatou em 0 a 0 e poderia até ter perdido o primeiro jogo da semifinal contra o Juventude, então a lesão no pé ganhou um olhar de mais cuidado, por assim dizer. O modo segurança foi ativado.