O Palmeiras ampliou sua hegemonia nacional quando ninguém mais esperava, após a derrocada sem precedentes do Botafogo. Seguirá buscando obsessivamente o proclamado título mundial, para acabar com a corneta de ser o único grande paulista sem a glória suprema. Na rivalidade do trio de de ferro, como se chama a rivalidade tripla em São Paulo, é claro que esse é um ponto. Mas o fato é que o Palmeiras, em nível nacional, amplia tentáculos. Faturou a Taça Brasil (1960), o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967, em duas edições, e 1969) e oito vezes o Brasileirão, instituído em 1971.