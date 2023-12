As previsões do começo do ano apontavam Palmeiras, Flamengo ou Galo campeões. No meio do caminho, houve a ascensão e derrocada do Botafogo, mas no fim das contas contas deu a lógica. O trio rico disputou título até a última rodada, mas a frieza madura do Palmeiras de Endrick ficou com a taça de novo.