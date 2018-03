Diogo Olivier Inter sobra contra o Cianorte, aposta em fôlego nos Gre-Nais e pode ter novidade no ataque Time de Odair Hellmann venceu por 2 a 0 e, somado ao mesmo placar do Beira-Rio, classificou-se à quarta fase da Copa do Brasil usando força máxima e corda esticada, sem medo de cansar