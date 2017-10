No próximo dia 28, o Grêmio e a ONG paulista Hamburgada do Bem promoverão na Arena a primeira edição da “hamburgada” em um clube de futebol brasileiro. Mil crianças das comunidades do Humaitá, Farrapos e Navegantes já foram cadastradas e passarão o último sábado de outubro se deliciando com hambúrgueres, batatinhas fritas, refrigerantes, milkshakes, brigadeiros e algodão doce, além de toda uma estrutura com brinquedos, na entrada do estádio.