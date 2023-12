O tema desta coluna são os adjetivos gentílicos, aqueles que, segundo o dicionário, designam "o país, a região, o Estado, a província, o condado, o município ou a cidade em que a pessoa nasceu ou habita". Nasci na cidade de Rio Grande e moro desde os nove anos em Porto Alegre, o que permite que eu me apresente como rio-grandino, porto-alegrense, sul-rio-grandense, brasileiro ou sul-americano. Ah, já ia esquecendo: sou também um terráqueo. Diante de todos esses gentílicos, qualquer criatura do Universo, seja qual for o seu planeta, saberá de onde venho e onde fixei minhas raízes.