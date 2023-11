Escreve o leitor Luiz Fernando C., de Porto Alegre: "Bom dia, professor. O seu jornal não prima muito pela correção do Português. São muitos erros em cada edição, mas o que mais me chama a atenção é a total eliminação da mesóclise, que, ao que me consta, continua existindo em nosso idioma. Os colunistas e revisores simplesmente usam ênclise no lugar da mesóclise, o que, para mim, soa estranho e errado. Eles escrevem daria-se quando deveriam escrever dar-se-ia. Se escrevessem se daria ficaria menos errado mas eles escrevem assim em todos os casos em que deveria aparecer a mesóclise! Qual a sua opinião?"