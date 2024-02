Volta fevereiro, e com ele voltam as aulas na maioria dos Estados deste imenso Brasil. Como de costume, também, começam a chegar as dúvidas escolares, enviadas por pais e mães aflitos com o conteúdo que está sendo servido a seus filhos. Fico espantado com a desconfiança generalizada que esses pais têm com relação ao conhecimento dos professores, os quais, a julgar pelas consultas que recebi, demonstram conhecer muito bem o seu ofício, como o prezado leitor poderá avaliar na relação abaixo.