Não é a primeira vez que eu acompanho, de longe, um momento de apreensão e sofrimento no Rio Grande do Sul. Eu havia acabado de me mudar para Nova York quando a pior onda da covid atingiu o Estado, em abril de 2021. Lembro da tensão quando alguém da família adoecia, da preocupação com os amigos e conhecidos que foram parar no hospital, da aflição pela chegada de uma vacina que – opus magnum do negacionista militante que ocupava a Presidência da República – ainda não estava disponível.