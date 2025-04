Medvedev vence Cerúndolo e avança às oitavas do Masters 1000 de Madrid

Medvedev não vence um torneio desde maio de 2023. OSCAR DEL POZO / AFP

O russo Daniil Medvedev, número 10 do mundo, avançou para as oitavas de final do Masters 1000 de Madrid neste domingo (27) ao derrotar o argentino Juan Manuel Cerúndolo (126º), em uma hora com um duplo 6/2.

— Transferi tudo o que vinha praticando para quadras de saibro e tem funcionado bem para mim. Estou muito feliz — disse Medvedev na quadra.

Com 20 títulos na carreira e em busca de seu primeiro troféu na capital espanhola, o tenista de de 29 anos acredita que vem evoluindo.

— A cada ano me sinto melhor. Há três anos reclamava de tudo, agora gosto mais — comemorou Medvedev, que não conquista um torneio desde maio de 2023, quando venceu o Masters 1000 de Roma. Desde então foram cinco finais e cinco derrotas.

Nas oitavas de final, o russo vai enfrentar o estadunidense Brandon Nakashima (32º), que derrotou o italiano Flavio Cobolli (36º) por 7/5 e 6/3, após 1h42min de confronto.

Medvedev interrompeu a tentativa de Cerúndolo de se tornar o tenista com a classificação mais baixa a vencer um jogador do top 10 no saibro desde que o italiano Fabio Fognini, então 130º do ranking, venceu o canadense Felix Auger Aliassime, na época 10º (agora 19º) no torneio de Roland Garros de 2023.

Atual campeão cai para número 75 do mundo

Bublik despachou o atual campeão. THOMAS COEX / AFP

Mais cedo, o atual campeão em Madri, o também russo Andrey Rublev, foi eliminado pelo cazaque Alexander Bublik por 2 a 1, parciais de 6/4, 0/6 e 6/4, após 1h23min de partida em que o número 8 do mundo sofreu com as subidas à rede do rival, que ocupa apenas a 75ª posição na lista da ATP.