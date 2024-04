Em Balneário Camboriú, como se sabe, ninguém tapa o sol com a peneira. Na superlativa “Dubai brasileira”, paisagem abençoada com oito dos 10 edifícios residenciais mais altos do país, parte da orla repousa sob a refrescante sombra dos espigões plantados à beira-mar nas últimas décadas – para conforto dos banhistas de pele sensível e êxtase estético de quem só consegue relaxar quando está cercado de concreto.