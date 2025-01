O mal-estar crônico com relação às big techs é também conhecido como “techlash”. deagreez / stock.adobe.com

Alguns anos atrás, inspirada pela minha filha, por Peter Singer e pela preocupação com o futuro do planeta e do meu colesterol, decidi parar de comer carne. Minha razão e meu coração estavam alinhados no mesmo propósito, o que me parecia suficiente para levar adiante a mudança. Não era. A nova dieta exigia não apenas força de vontade, mas planejamento, grana, tempo e um certo estoicismo em relação aos prazeres da mesa. Humilhada pela sensação de derrota moral, voltei a comer carne alguns meses mais tarde. Mas não exatamente da mesma maneira. Virei uma “flexitariana”, rótulo que dá alguma dignidade à decisão de reduzir o consumo de carne sem abandoná-lo completamente. Uma espécie de acordo entre o desejável e o possível.

Na semana passada, voltei a colocar minha força de vontade à prova quando decidi sair do Facebook e do Instagram. Mais uma vez, coração e mente estavam a postos para apertar o botão de “fui!”, mas o teste da realidade é mais demorado e exigente. Vou conseguir viver sem postar textos e ler comentários gentis, sem acompanhar o dia a dia dos amigos que moram longe, sem ficar por dentro da última treta, sem desabafar e ler os desabafos alheios, sem fazer o footing na Rua da Praia do mundo? Não tenho certeza, mas vou tentar.

O mal-estar crônico com relação às big techs, também conhecido como “techlash” (“tech” + “backlash”, retaliação em inglês), é evidente. A combinação de monopólio econômico com a onipresença na vida cotidiana ajudou a criar a sensação de que estamos todos presos em uma gaiola invisível da qual não conseguimos escapar — seja porque dependemos dela para ganhar a vida, seja porque já nos parece impossível viver em sociedade abrindo mão das redes.

O apoio dos empresários que iam mudar o futuro à nostalgia fascista de Donald Trump foi apenas o empurrãozinho que faltava para que eu decidisse aderir ao “flexitarianismo” digital, abandonando o que dá para abandonar (Facebook, Instagram, Xuíter) e permanecendo apenas no que é essencial. Mesmo antes, já me incomodavam a sensação de perda de tempo, os humores insondáveis do algoritmo, o fluxo excessivo de anúncios e fake news e a dependência cada vez mais aguda da aprovação e do olhar alheio.