Inter perde em casa para Roma (1-0) e Napoli tem chance de se isolar na liderança

A Inter de Milão sofreu sua terceira derrota consecutiva em todas as competições neste domingo (27), ao perder por 1 a 0 em casa para a Roma, um resultado que pode permitir que o Napoli se torne líder isolado da Serie A na 34ª rodada.

Um gol do argentino Matías Soulé (22') fez os romanos silenciarem a torcida local no estádio Giuseppe Meazza, três dias antes da Inter visitar o Barcelona na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

A derrota para o Bologna no último fim de semana pela Serie A (1 a 0), a humilhante eliminação nas semifinais da Copa da Itália diante do Milan na quarta-feira (3 a 0) e o resultado deste domingo frearam os 'nerazzurri', que sonhavam com a tríplice coroa e agora enfrentam uma crise no momento mais inoportuno.

Empatada em 71 pontos com o Napoli, a Inter pode ficar três pontos atrás do time comandado por Antonio Conte se este vencer o Torino na última partida deste domingo, no momento em que restam apenas quatro rodadas para o fim do campeonato.

O time ainda teve outra má notícia: o lateral-direito francês Benjamin Pavard machucou o tornozelo e é dúvida para a partida contra o Barça, anunciou seu técnico Simone Inzaghi.

Pavard torceu o tornozelo esquerdo após ser empurrado para fora do campo por um adversário. Depois de receber atendimento médico, o jogador tentou seguir na partida, mas acabou sendo substituído aos 15 minutos.

O Milan (9º, 54 pontos) se saiu melhor na visita ao Unione Venezia. Os 'rossoneri', em plena recuperação para tentar alcançar posições que classificam para as competições europeias, venceram na cidade das gôndolas por 2 a 0, com gols do americano Christian Pulisic logo no início (5') e do mexicano Santiago Gímenez nos acréscimos (90'+6).

O time 'rossonero' está seis pontos atrás do Bologna (4º, 60 pts), seu adversário na final da Copa da Itália, que ocupa a última das quatro vagas da Serie A que dão acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada e que visita a Udinese na segunda-feira.

Entre essas duas equipes está a Fiorentina (8ª, 59 pts), também de olho nos torneios europeus, e que venceu em casa o Empoli (19ª), time mergulhado na zona de rebaixamento.

Na outra partida disputada neste domingo, o Como (11º), comandado pelo técnico Cesc Fàbregas, venceu o Genoa por 1 a 0, resultado que reforça a posição do time recém-promovido no meio da tabela.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Domingo:

Unione Venezia - Milan 0 - 2

Como - Genoa 1 - 0

Inter - Roma 0 - 1

Fiorentina - Empoli 2 - 1

Juventus - Monza

(15h45) Atalanta - Lecce

Napoli - Torino

- Segunda-feira:

(13h30) Udinese - Bologna

(15h45) Hellas Verona - Cagliari

Lazio - Parma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 71 33 21 8 4 52 25 27

2. Inter 71 34 21 8 5 72 33 39

3. Atalanta 64 33 19 7 7 66 30 36

4. Bologna 60 33 16 12 5 52 37 15

5. Roma 60 34 17 9 8 49 32 17

6. Juventus 59 33 15 14 4 49 31 18

7. Lazio 59 33 17 8 8 55 43 12

8. Fiorentina 59 34 17 8 9 53 34 19

9. Milan 54 34 15 9 10 53 38 15

10. Torino 43 33 10 13 10 38 37 1

11. Como 42 34 11 9 14 44 48 -4

12. Udinese 40 33 11 7 15 36 48 -12

13. Genoa 39 34 9 12 13 29 41 -12

14. Hellas Verona 32 33 9 5 19 30 60 -30

15. Parma 31 33 6 13 14 38 51 -13

16. Cagliari 30 33 7 9 17 33 49 -16

17. Lecce 26 33 6 8 19 23 55 -32

18. Unione Venezia 25 34 4 13 17 27 48 -21

19. Empoli 25 34 4 13 17 27 54 -27

20. Monza 15 33 2 9 22 25 57 -32

