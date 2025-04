Campinas será o adversário do Sada Cruzeiro na decisão da Superliga masculina de vôlei

Bruno Lima marcou 31 pontos na vitória de Campinas. Suzano Vôlei / Divulgação

O Vôlei Renata, de Campinas, será o adversário do Sada Cruzeiro (MG) na decisão da Superliga masculina de vôlei, no dia 4 de maio, em São Paulo. A equipe paulista confirmou a vaga ao vencer o clássico regional, contra o Suzano Vôlei, fora de casa, por 3 a 2, parciais de 25/23, 18/25, 25/27, 25/18 e 15/12, após 2h46min de partida e fechar a série semifinal por 2 a 0.

O duelo foi muito equilibrado e decidido pela maior experiência do time de Campinas, comandado pelo argentino Horacio Dileo.

Maior pontuador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o argentino Bruno Lima foi o nome do jogo. Com 31 pontos, ele liderou a vitória do atual vice-campeão da Superliga e recebeu o Troféu Viva Vôlei, por ter sido eleito o melhor em quadra.

— Foi realmente um jogo muito difícil. Sabíamos que eles iam jogar melhor do que no confronto em Campinas. Estamos muito felizes por termos chegado à final novamente. O grupo merece tudo o que conquistamos hoje, pois a temporada foi bastante desafiadora, e queríamos que ela terminasse dessa forma — comentou o oposto.

A equipe de Campinas teve a terceira melhor campanha da fase de classificação, com 18 vitórias e quatro derrotas e, nas quartas de final, superou o Joinville Vôlei por 2 a 1.

Campeões olímpicos, o levantador Bruninho, com quatro pontos, e escolhas precisas no ataque, e o ponteiro Maurício Borges, com 12 acertos, também tiveram atuações destacadas, assim como o ponta Adriano, 12 pontos, e o central Judson, cinco pontos de bloqueio de um total de 13.

— Sabíamos da dificuldade do jogo e que o aspecto emocional teria um peso enorme. Por isso, focamos no que podíamos controlar, no nosso lado da quadra, e fizemos isso muito bem. Não conseguimos fechar o terceiro set, mas o time demonstrou uma força mental incrível. Eles merecem todo o mérito, realmente. O quarto set foi crucial, sacamos bem, e quando conseguimos sacar bem, o jogo fica mais fácil. Mas o que realmente se destacou hoje foi o coração, a força para manter a cabeça fria e jogar com inteligência — avaliou o treinador Dileo.

No Suzano, o oposto Sabino terminou com 24 pontos.