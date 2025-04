Homem é preso após arrombar museu em Caxias do Sul para tentar roubar armas do acervo

Armas do acervo foram apreendidas com o homem de 30 anos.

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após arrombar o Museu dos ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e tentar roubar armas que fazem parte do acervo. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (27).

Com ele, a Guarda Municipal (GM) recuperou uma metralhadora Madsen calibre .762, dois fuzis Mauser 1984 calibre .7mm, uma metralhadora de mão Thompson calibre .762, uma metralhadora de mão calibre .45 ACP e um sabre.

De acordo com registros da Guarda Municipal, o mesmo homem já tinha tentado invadir o museu para furtar as armas. Ainda de acordo com a GM, ele tem registros policiais por tráfico, posse entorpecentes e furtos.