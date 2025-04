A mulher por trás do autor

Por exemplo, Dan Brown, autor de O Código da Vinci, admitiu que a ex-mulher, Blythe, deu uma mãozinha mais do que circunstancial na redação de alguns de seus best-sellers. Nataliia / stock.adobe.com

A história da literatura é cheia de mulheres que dedicaram boa parte de suas vidas à obra dos conjes. Sofia Tolstoi copiava e editava os manuscritos do marido, decifrando seus garranchos e dando opiniões sobre o andamento da trama. Vera Nabokov, além de datilografar, editar e traduzir, administrava as contas da família e até dava aulas no lugar do escritor quando ele estava ocupado com outras coisas. Dan Brown, autor de O Código da Vinci, admitiu que a ex-mulher, Blythe, deu uma mãozinha mais do que circunstancial na redação de alguns de seus best-sellers. Não terá sido o único a aproveitar o talento que tinha em casa sem conceder o devido crédito no momento certo.

Excluída a intimidade conjugal, Céleste Albaret filia-se à longa tradição de mulheres invisíveis por trás de uma obra-prima escrita por um homem incapaz de conciliar a literatura com as demandas práticas do dia a dia. Aos 22 anos, em 1914, recém-casada e sem muita experiência na cozinha ou nos afazeres domésticos, a jovem ingênua e provinciana começou a trabalhar na casa do cosmopolita e maniático Marcel Proust. Deu liga.

O primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido tinha acabado de sair, e Proust estava iniciando o período mais recluso, e também mais produtivo, de sua vida. Céleste rapidamente passou de ajudante eventual a secretária, governanta e companhia permanente, velando por sua saúde frágil, aturando suas manias e propondo o método de corte e recorte de emendas que tornaria menos caóticas as inúmeras correções que o escritor fazia em seus manuscritos antes de entregá-los ao editor. Quando Proust morreu, em 1922, pouco depois de colocar o ponto final nas 3 mil páginas do seu romance, Céleste estava ao seu lado.