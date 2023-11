Foi como ver uma carroça e um carro autônomo cruzando um pelo outro na esquina imaginária dos tempos. Sobre duas rodas e quatro patas, uma praga mais antiga que a dos gafanhotos, a censura, voltou a dar as caras no Brasil. No mesmo dia, um problema novinho em folha desfilava na avenida: o embate entre a criação humana e a inteligência artificial.