Uma curiosa mudança de cenário atinge o Grêmio

O Campeonato Brasileiro segue sendo a pedra no sapato do Grêmio. Na noite desta quinta-feira (25), o time de Renato Portaluppi tem o Corinthians pela frente na Arena Itaquera e não pode perder. O ambiente no Tricolor melhorou nos últimos dias. A chegada de reforços promete mudar o time e a retomada do otimismo será consequência disso.