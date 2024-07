O Grêmio enfrentará nesta quinta-feira (25), às 20h30min, um adversário que vem embalada ao alcançar seu objetivo do momento no Brasileirão. Com a vitória sobre o Bahia, no último domingo, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento, que frequentava desde a nona rodada. O Tricolor terá em Itaquera a missão de frear o bom momento dos paulistas, que vêm de duas vitórias seguidas.