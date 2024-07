O Grêmio está próximo de acertar a venda de Everton Galdino para o futebol asiático. O Tricolor recebeu uma oferta de um clube japonês pelo atacante de 27 anos. As negociações estão avançadas e o atleta não viajará com a delegação para os confrontos contra o Corinthians e o Vasco, ambos fora do Rio Grande do Sul, pelo Brasileirão.