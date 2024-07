Os erros de Renato e a resposta da torcida do Grêmio

Tinha tudo para ser perfeito. A estratégia do Grêmio para enfrentar o Palmeiras foi muito bem pensada. Com um meio de campo forte, utilizando a velocidade de Gustavo Nunes, Edenilson e Pavon, o time de Renato fazia o que precisava para vencer o poderoso time paulista. E, de certa forma, venceu. Ao menos enquanto foi inteligente. Chegou a abrir 2 a 0, mas afundou nos minutos finais e permitiu o empate do time de Abel Ferreira. E a torcida não perdoou. Renato foi chamado de burro por alguns torcedores no Centenário, o que mostra o nível de insatisfação com o que está acontecendo no clube.