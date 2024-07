A frustração com o empate entre Grêmio e Palmeiras não ficou apenas na bronca da torcida nas arquibancadas do Estádio Centenário. Após abrir 2 a 0, com Pavon e Cristaldo, o Tricolor sofreu gois gols do Palmeiras em apenas três minutos. Um resultado que mantém a equipe no Z-4. Com 11 pontos, o Grêmio terminou a 14ª rodada em 18º lugar. Um ponto atrás do Vitória, primeira equipe fora do Z-4.