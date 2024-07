O Grêmio abriu 2 a 0 contra o Palmeiras, mas viu o time paulista reagir no segundo tempo e sofreu o empate por 2 a 2 no Centenário, em Caxias do Sul. Pela 14ª rodada do Brasileirão, o Tricolor marcou com Pavon e Cristaldo e o alviverde fez com Flaco López e Estêvão. Com o resultado, ficou com 11 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4.