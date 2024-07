Grêmio, Soteldo e o risco de ser refém dos jogadores

O futebol e suas ironias. O domingo do Grêmio promete ser mais um dia dessa longa história, e os torcedores, outra vez, precisarão torcer pelo imponderável. A esperança do time de Renato para o jogo contra o Operário da Copa do Brasil é o atacante Soteldo, que nesta semana foi multado por não se apresentar na data prevista. O venezuelano, inclusive, não esteve no importante jogo contra o Cruzeiro em razão deste motivo.