Uma nova derrota e a sensação de que o Grêmio piora jogo após jogo. Foi exatamente isso que se pensou logo após a partida sofrível do time de Renato diante do Cruzeiro, em Caxias do Sul. Na entrevista coletiva do treinador, todos ficaram sabendo que o Tricolor não irá trocar nada neste momento. O status do departamento de futebol seguirá rigorosamente o mesmo.