O Grêmio começa, talvez, a semana mais decisiva nesta temporada. Depois do fracasso no Gre-Nal e de seguir na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem dois jogos de “seis pontos”. Primeiro contra o Atlético-GO, na quarta-feira (26), e, depois contra o Fluminense, no domingo (30), para buscar a recuperação.