A derrota para o Internacional, na noite de sábado (22), em Curitiba, escancarou as dificuldades do Grêmio. A vexatória classificação no Campeonato Brasileiro preocupa a torcida gremista, e exige uma mudança radical no atual estágio do futebol tricolor. Além disso, uma frase enigmática do técnico Renato ampliou as análises sobre os problemas do Grêmio.