O Grêmio parece se repetir. Durante o Campeonato Gaúcho, diante da pressão da torcida e das dificuldades dentro do campo, a diretoria precisou correr e anunciar reforços no último dia de inscrições para o Estadual. Diego Costa, Pavon e Du Queiroz chegaram e agregaram qualidade para a conquista do título. O centroavante, inclusive, foi o melhor jogador da competição, mesmo estreando na 10a rodada.