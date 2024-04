O Grêmio dividiu a sua semana em três jogos e optou por perder um. No último sábado (30), foi com força máxima à Serra para enfrentar o Juventude no jogo de ida da final do Gauchão. Nesta terça (2), subiu a altitude de La Paz para estrear na Libertadores contra o The Strongest e usou equipe alternativa. Neste sábado (6), joga a volta da decisão estadual com titulares.