Faltou responsabilidade de alguns jogadores do elenco do Grêmio na preparação para o jogo contra o Huachipato, nesta terça-feira (9). Claro que teve a final de sábado (6), contra o Juventude, mas os titulares haviam sido poupados na semana anterior contra o The Strongest. Mais de dois meses de temporada e estes atletas já não conseguem ter sequência de dois jogos em três dias?