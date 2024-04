Depois do heptacampeonato gaúcho, a Libertadores é o outro grande objetivo gremista em 2024. Mas a situação do Grêmio na competição continental ficou em situação delicada após a derrota de terça-feira (9), na Arena — consequência do esforço feito para bater o Juventude, segundo Renato Portaluppi. Com um time descaracterizado, o Tricolor foi superado por 2 a 0 e acabou a segunda rodada isolado na lanterna do Grupo C, sem nenhum ponto.