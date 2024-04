Para a segunda partida do Grêmio na Libertadores, o técnico Renato Portaluppi optou por fazer cinco mudanças em relação ao time que entrou em campo no final de semana e conquistou o hepta do Gauchão. Nesta terça-feira (9), na Arena, o Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Huachipato e acumulou a segunda derrota seguida no torneio continental.